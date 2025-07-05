加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／輕颱丹娜絲逼近 氣象署估20:30發布陸警
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲4/55
首頁 / 生活

颱風丹娜絲逼近 氣象署估陸警晚間8時30分發布

2025/7/5 17:55（7/5 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署預計5日晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署預計5日晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）輕度颱風丹娜絲逐漸逼近，中央氣象署今天表示，若颱風行徑無特殊變化，預計今天晚間8時30分發布陸上颱風警報。

氣象署今天上午發布輕度颱風丹娜絲海上颱風警報，根據氣象署網站，颱風丹娜絲下午5時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約360公里處，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，7級風暴風半徑80公里。

氣象署表示，預計颱風丹娜絲將以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，若颱風行徑無特殊變化，今晚8時30分將發布陸上颱風警報。（編輯：吳素柔）1140705

#颱風
#陸警
#氣象署
#丹娜絲
颱風丹娜絲預計向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲預計向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
影片來源：中央社
延伸閱讀
颱風丹娜絲將近 全台交通活動異動一覽【不斷更新】颱風丹娜絲逼近 7/6停班停課一覽颱風丹娜絲外圍環流影響 南投、雲嘉豪雨特報颱風丹娜絲路徑少見百年來占6.62%、排名第3低 與2012年泰利類似颱風丹娜絲逼近 台北菜價攀升青江、小白菜漲幅驚人
丹娜絲
兩馬小三通黃岐、琅岐航線 6至7日全數停航颱風丹娜絲逼近 奧萬大、合歡山及天池山莊預警休園
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逼近 7/6停班停課一覽
84
更多編輯台推薦新聞：