颱風丹娜絲逼近 氣象署估陸警晚間8時30分發布
2025/7/5 17:55（7/5 18:16 更新）
（中央社記者黃巧雯台北5日電）輕度颱風丹娜絲逐漸逼近，中央氣象署今天表示，若颱風行徑無特殊變化，預計今天晚間8時30分發布陸上颱風警報。
氣象署今天上午發布輕度颱風丹娜絲海上颱風警報，根據氣象署網站，颱風丹娜絲下午5時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約360公里處，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，7級風暴風半徑80公里。
氣象署表示，預計颱風丹娜絲將以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，若颱風行徑無特殊變化，今晚8時30分將發布陸上颱風警報。（編輯：吳素柔）1140705
影片來源：中央社
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