颱風丹娜絲陸上警報發布 嘉義以南、花東6日留意大雨豪雨
2025/7/5 20:46（7/5 22:11 更新）
（中央社記者黃巧雯台北5日電）氣象署今晚發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，受颱風及其外圍環流影響，明天嘉義以南、花東有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
根據交通部中央氣象署最新資料顯示，颱風丹娜絲中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對嘉義以南及澎湖構成威脅，預計颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。
資料顯示，陸上警戒區域包括嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上警戒區域為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。（編輯：吳素柔）1140705
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