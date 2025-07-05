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颱風丹娜絲來襲 嘉義以南、澎湖估列首波陸警警戒

2025/7/5 19:14（7/5 20:36 更新）
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輕度颱風丹娜絲逼近，嘉義以南、澎湖可能列入首波警戒範圍，5日晚間至6日清晨南部和台東會有局部性雨勢。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
輕度颱風丹娜絲逼近，嘉義以南、澎湖可能列入首波警戒範圍，5日晚間至6日清晨南部和台東會有局部性雨勢。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署預計今晚8時30分發布陸上颱風警報，嘉義以南、澎湖可能列入首波警戒範圍，今晚至明晨南部和台東會有局部性雨勢，沿海風力逐步增強。

氣象署今天上午發布輕度颱風丹娜絲海上颱風警報，氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其表示，颱風丹娜絲下午5時位置在鵝鑾鼻的西南西方約360公里處，預計將以偏北、往東北方向逐漸加速，朝台灣海峽南部前進。

劉宇其指出，若颱風路徑沒有太大改變，預計在晚間8時30分發布陸上颱風警報，嘉義以南、澎湖可能列入首波陸警警戒範圍。

他說，颱風強度和暴風半徑有持續增強、擴大趨勢，自明天下半天至7日上半天，將逐漸通過台灣海峽，暴風範圍明天將逐漸影響到台灣、澎湖、鄰近離島海域和陸地範圍，預計颱風中心明晚通過澎湖。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署預計5日晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署預計5日晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

劉宇其提醒，隨著明天颱風丹娜絲接近，各地將有明顯風雨。他並提到，颱風整體環流相當寬廣，尤其是在東側雲系相對厚實、強風範圍較廣，儘管颱風中心可能不會直接登陸，但其外圍與暴風半徑帶來強風豪雨，會對台灣造成非常大影響。

受到颱風外圍環流影響，劉宇其表示，今天上午起恆春半島、台東雨勢較大，中午過後山區和苗栗以南、中部也出現午後雷陣雨，預計降雨在傍晚後逐漸緩和。

劉宇其也將颱風對台灣的影響分成數階段，首先今晚至明天清晨，主要是南部和台東會有局部性雨勢，沿海風力逐步增強。

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他說，明天白天颱風接近後，南部、花蓮、台東風雨會非常明顯，中部和澎湖也會開始出現較大風雨。

劉宇其表示，明晚至7日清晨，預計澎湖、西半部風雨將會最強，而馬祖地區7日凌晨至白天也會受到颱風影響。（編輯：吳素柔）1140705

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氣象署預估颱風丹娜絲外圍與暴風半徑帶來強風豪雨，會對台灣造成非常大影響。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署預估颱風丹娜絲外圍與暴風半徑帶來強風豪雨，會對台灣造成非常大影響。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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劉宇其
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