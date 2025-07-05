颱風丹娜絲發陸警 澎湖、嘉義以南留意強風降雨[影]

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）輕颱丹娜絲逼近，氣象署今晚發布陸上颱風警報，並預估未來1天內，暴風半徑將從80公里擴大到150公里，明天下半天有機會碰觸澎湖、嘉義以南陸地，留意強風與降雨。

中央氣象署今天晚間8時30分發布陸上颱風警報，提醒嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等應嚴加戒備。另也持續針對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽等區域發布海上颱風警報，航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象署警報單，颱風丹娜絲晚間8時的中心位置，在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處，以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，7級風平均暴風半徑80公里。

氣象署5日晚間發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其晚間在颱風記者會中，說明最新動態。他指出，預計颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大趨勢，預估未來1天內，暴風半徑將逐漸擴大到150公里，6日下午有機會碰觸澎湖與嘉義以南陸地。

劉宇其表示，明天白天至7日上半天，颱風將逐漸通過台灣海峽，由於現在各國電腦模擬運算結果，對於颱風位置仍有些分歧，但若路徑持續偏東，可能經過台灣上空。

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隨颱風沿台灣海峽北上，劉宇其說明，受到颱風及其外圍環流影響，花東、澎湖及嘉義以南要留意豪雨，而西半部、澎湖、馬祖則要注意強風。

劉宇其提醒，今晚至明天，澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）；新北市、彰化以南、東半部（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），應注意防範。（編輯：吳素柔）1140705