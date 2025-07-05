加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲逼近花東恆春防大雨 氣象署最新說明
首頁 / 社會
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲2/27
首頁 / 社會

颱風丹娜絲逼近 應變中心籲勿前往山區、海邊觀浪

2025/7/5 11:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）颱風丹娜絲生成，氣象署今天發布海上颱風警報，中央災害應變中心上午召開第1次會議，研判西南部等沿海地區須留意長浪，適逢暑假第1個週末，呼籲民眾勿從事山區、海邊活動。

氣象署已發布今年第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

中央災害應變中心上午召開颱風丹娜絲第1次工作會報情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。

中央災害應變中心報告指出，颱風丹娜絲朝台灣西南方海域接近，強度持續增強，影響陸地時間為6日至7日，對西部地區與東南部陸地衝擊大，須做好防颱整備。

此外，今天起受颱風外圍環流影響，西南部及恆春半島沿海地區須留意長浪，民眾行駛海濱道路應注意行車安全，適逢暑假週末假期，民眾勿前往海邊觀浪。

中央災害應變中心表示，颱風目前影響強降雨區為台中以南及東半部地區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時 強降雨，導致積淹水災情。

中央災害應變中心指出，目前預警性封閉為茂林國家風景區管理處的情人谷、茂林谷。18處森林遊樂區休園部分，墾丁、雙園已休園，藤枝與富源因受天災影響持續休園；太平山在下午5時起休園。

另外，6日上午8時起休園的森林遊樂區包含內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧等13處。軌道行車部分，5日停駛為阿里山林業鐵路，下午5時起停駛為太平山蹦蹦車。6日上午8時起停駛的是烏來台車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

董建宏聽完中央各部會報告後指出，適逢暑假加上第1個週末，因部分區域天氣還未受颱風影響，多數民眾已從事戶外活動，相關單位持續加強宣導颱風動向，並呼籲民眾不要從事山區及海邊活動。

他說，針對淹水警戒區域，持續提醒地方政府注意並提前先設置抽水機具因應，並確實掌握疏散保全戶數據，以免出現地方與中央不同數據情形，且要提前勸離入山民眾提早下山，與通知海上船隻做好防颱措施。（編輯：李亨山）1140705

董建宏
行政區劃立專法？立院公聽會學者意見不一內政部：健全財務 宗教財團法人收支申報率提升
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逼近 奧萬大、合歡山及天池山莊預警休園
84
更多編輯台推薦新聞：