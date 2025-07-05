颱風丹娜絲逼近 屏東海口祭、護國大遶境延期

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）中央氣象署今天發布颱風丹娜絲海警，屏東縣政府取消今、明2天「海口祭」，民團原訂6日護國大遶境屏東場延期，墾丁國家公園沙灘皆封閉。

氣象署今天上午發布海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨著颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

屏東縣政府新聞稿表示，在車城海口公園舉辦的「2025屏東海口祭」，基於安全考量，原訂7月5至6日（本週六、日）活動全面取消，屏東縣政府交通旅遊處提醒民眾，若已報名本週活動，將另行通知後續處理事宜，造成不便敬請見諒，並呼籲民眾做好防颱準備並注意安全。

交旅處表示，提醒民眾密切注意天氣變化與官方公告，並預告下週活動精彩可期。邀請金曲獎得主及人氣樂團接力演出，包括金曲「最佳華語男歌手」呂士軒登台表演，12日晚間施放長達240秒高空海上煙火秀，更集結麋先生MIXER、冰球樂團等重量級卡司熱力開唱。

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墾丁國家公園管理處表示，轄內沙灘今天皆封閉，包含萬里桐、後壁湖、漁村公園、龍坑生態保護區及砂島海域，南仁山生態保護區、溪仔口、鼻頭草園遊程均關閉。

林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道今天暫時封閉，開放時間視天候及山域狀況另行通知；民團原訂明天舉行護國大遶境屏東場，今天也宣布延期。（編輯：龍柏安）1140705