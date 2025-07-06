颱風丹娜絲來襲 屏東牡丹鄉累積雨量破400毫米、2鄉多處淹水

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）颱風丹娜絲帶來豪雨，屏東縣牡丹鄉今天累積雨量已破400毫米，牡丹、滿州等2鄉多處淹水陸續排除中。屏東縣災害應變中心上午升為一級開設，滿州、霧台鄉總撤離人數126人。

依氣象署資訊，水利署牡丹測站今天累積雨量，截至下午3時10分達419毫米，高居全國第1位，恆春半島多處累積雨量破300毫米，包含獅子鄉壽卡測站352毫米，滿州鄉九棚測站338毫米。

滿州鄉長古榮福告訴中央社記者，昨起至今早陸續從分水嶺部落、里德村及永靖村撤離122人。今天雨量造成港口溪暴漲，上午10時許水位最高，縣道200甲港墘大橋封閉，雨停約1小時後水位稍退，道路積淹水，公所陸續清理中，呼籲鄉親仍要小心。

牡丹鄉東源村長高江海說，縣道199號東源湖路段，上午水淹一度到達成人腰部，部落居民一同清理後，積水已退可通車。

屏東縣政府上午召開第1次工作會報，屏東縣災害應變中心副指揮官、屏東縣副縣長黃國榮副指示，屏東全縣皆在影響範圍內，應變中心於上午11時提升為一級開設，除要求各局處嚴陣以待、全面戒備，也呼籲鄉親做好防颱準備，減少不必要外出，維護自身安全。

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屏東縣災害應變中心表示，因應風雨逐漸增強，東琉線、鹽琉線交通船7月6日均停駛。目前已預防性撤離滿州鄉122人，安置於恆春馬爾地夫溫泉大飯店，另霧台鄉則有4名民眾完成依親安置。

屏東縣災害應變中心指出，屏東縣全境在6日及7日上午，為颱風丹娜絲災害警戒區，隨著颱風持續向北移動，預測市區、沿海及恆春地區將出現大雨至豪雨等級降雨，並可能出現9級陣風，呼籲民眾務必做好各項防颱措施，也提醒第一線執勤同仁注意自身安全，全面防颱防災。（編輯：李淑華）1140706

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）