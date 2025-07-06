颱風丹娜絲逼近 新光三越、遠百嘉義以南分店提前閉館
2025/7/6 15:48（7/6 16:03 更新）
（中央社記者曾智怡台北6日電）颱風丹娜絲逼近台灣，新光三越、遠東百貨、Global Mall、遠東SOGO百貨等嘉義以南分店皆調整營業時間，多數提早至下午4時30分閉館。
氣象署表示，颱風丹娜絲七級風暴風圈今天下午即接近西南部沿海和澎湖，晚間十級風暴風圈可能影響澎湖；澎湖今晚明晨防15級強陣風，雲嘉南沿海可能有12至13級強陣風；苗栗以南降雨愈晚愈明顯。
受颱風丹娜絲影響，新光三越嘉義以南共5家分店（嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）與SKM Park Outlets 高雄草衙，今天營業時間至下午4時30分止。
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遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百也提早至4時30分閉館，高雄大遠百海底撈最後收客至下午4時30分。
Global Mall南部兩店新左營車站及屏東市，營業時間至傍晚5時；遠東SOGO高雄店營業時間至下午4時30分。（編輯：林淑媛）1140706
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