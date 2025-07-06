加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲來襲 台中苗栗彰化等4縣市明全天停班停課
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲4/139
首頁 / 生活

颱風丹娜絲逼近 新光三越、遠百嘉義以南分店提前閉館

2025/7/6 15:48（7/6 16:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北6日電）颱風丹娜絲逼近台灣，新光三越、遠東百貨、Global Mall、遠東SOGO百貨等嘉義以南分店皆調整營業時間，多數提早至下午4時30分閉館。

氣象署表示，颱風丹娜絲七級風暴風圈今天下午即接近西南部沿海和澎湖，晚間十級風暴風圈可能影響澎湖；澎湖今晚明晨防15級強陣風，雲嘉南沿海可能有12至13級強陣風；苗栗以南降雨愈晚愈明顯。

受颱風丹娜絲影響，新光三越嘉義以南共5家分店（嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）與SKM Park Outlets 高雄草衙，今天營業時間至下午4時30分止。

google news透過 Google News追蹤中央社

遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百也提早至4時30分閉館，高雄大遠百海底撈最後收客至下午4時30分。

Global Mall南部兩店新左營車站及屏東市，營業時間至傍晚5時；遠東SOGO高雄店營業時間至下午4時30分。（編輯：林淑媛）1140706

#高雄
#新光三越
#嘉義
#遠百
#氣象署
#強陣風
#颱風丹娜絲
延伸閱讀
颱風丹娜絲十級暴風圈估晚間接觸澎湖 雲嘉南沿海防13級強陣風颱風丹娜絲來襲 7日停班停課情形一覽丹娜絲逼近 台南水道博物館巷仔Niau暫「消氣下班」颱風丹娜絲來襲 屏東牡丹鄉累積雨量破400毫米、2鄉多處淹水
颱風丹娜絲
颱風丹娜絲襲台 國內線7日上午全取消颱風丹娜絲來襲 大巨蛋防颱設應變小組
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逐漸來襲 北市晚間8時起關閉疏散門
87
更多編輯台推薦新聞：