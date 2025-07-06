颱風丹娜絲逐漸來襲 北市晚間8時起疏散門「只出不進」
2025/7/6 15:46（7/6 16:35 更新）
（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北市水利處今天表示，預估颱風丹娜絲致北市雨勢顯著為6日到7日白天，雨量加劇下上游水庫可能加大調節性放水，河川水位恐上升，今晚8時起疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。
台北市水利處發布資訊宣布，今晚8時起疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；如果河川水位上漲快速達關閉標準，北市將隨時關閉疏散門，以保障堤內市民安全。
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水利處提醒，交通局已於今天上午10時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車；停放在堤外車輛，應儘速駛離，以免疏散門及越堤道路實施「只出不進」4小時起，將被拖吊，且會遭罰。
此外，台北市水利處呼籲在河濱公園活動的人員、車輛，儘快遠離河川區域，以確保生命財產安全。（編輯：李錫璋）1140706
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