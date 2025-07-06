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颱風丹娜絲逼近 台東蘭嶼鄉下午1時起、雲林縣晚間停班停課
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颱風丹娜絲5/102
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颱風丹娜絲來襲 北市開放部分疏散門周邊紅黃線停車

2025/7/6 10:38（7/6 10:51 更新）
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中央氣象署5日發布丹娜絲颱風陸上颱風警報，台北市長蔣萬安（後左3）6日主持颱風整備會議，請相關單位注意路樹、招牌、塔吊機具的檢查與加固。中央社記者楊淑閔攝 114年7月6日
中央氣象署5日發布丹娜絲颱風陸上颱風警報，台北市長蔣萬安（後左3）6日主持颱風整備會議，請相關單位注意路樹、招牌、塔吊機具的檢查與加固。中央社記者楊淑閔攝 114年7月6日
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）因應丹娜絲颱風，台北市交通局今天表示，上午10時起已開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，停放於堤外車輛也請儘速駛離。

台北市交通局發布新聞稿指出，因應北市將納入陸上警報範圍，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路預期實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，今天10時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車。

交通局表示，開放紅黃線（附條件）停車同時，該區域路邊停車暫停收費，停放於堤外車輛請儘速駛離，一旦發布疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

此外，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、人行道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

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新聞稿指出，未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，將另行發布新聞稿通知，敬請民眾留意電子媒體新聞與廣播。如有其他問題，請撥打1999洽詢，北市颱洪期間緊急停車範圍請至台北市政府防汛停車查詢網查詢。

另方面，台北市長蔣萬安上午主持整備會議時裁示，根據資料分析，考量這次颱風對台北市的影響風大於雨，指示相關單位注重路樹、招牌、塔吊機具的檢查與加固，並加強抽水站、移動式抽水機、水門的檢查，以及對地勢低窪或容易成為孤島地區，進行機具預先部署。（編輯：蕭博文）1140706

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