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颱風丹娜絲逼近 台中晚間6時後停班停課
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颱風丹娜絲來襲 北市開放74校供民眾停車

2025/7/6 14:46
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）因應颱風丹娜絲來襲，台北市已開放5個行政區部分疏散門周邊紅黃線停車，台北市教育局再公布今天下午2時起開放74校供民眾停車。

颱風丹娜絲逼近，台北市交通局已宣布從今天上午10時起開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車。台北市教育局也公布停車資訊，從今天下午2時起，計74校開放民眾暫時停車，若7日（或之後）台北市為正常上班上課，車主須於正常上班上課日上午7時前將車輛駛離。

上述可停車路段、學校詳情，可至台北市交通局、教育局官網查閱新聞稿或附表。

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交通局並提醒停放在堤外車輛儘速駛離，一旦發布疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，將展開拖吊。

台北市工務局補充，今天下午尚未決定關疏散門，一經決定，即對外發布。（編輯：張雅淨）1140706

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