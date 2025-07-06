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颱風丹娜絲增強逼近 陸警範圍擴大至新北以南18縣市
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台南婦防颱檢查跌落鐵皮屋頂 鄰居女童報警助脫困

2025/7/6 09:49（7/6 10:16 更新）
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台南一婦人5日下午進行防颱檢查時，不慎跌落屋外約3層樓高鐵皮屋頂，鄰居一女童聽見呼救聲報警，警消人員架梯協助婦人脫困。（台南市警察局第四分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
台南一婦人5日下午進行防颱檢查時，不慎跌落屋外約3層樓高鐵皮屋頂，鄰居一女童聽見呼救聲報警，警消人員架梯協助婦人脫困。（台南市警察局第四分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南一婦人昨天下午想趁颱風來襲前檢查自家屋頂情況，攀越女兒牆時跌落屋外約3層樓高鐵皮屋頂，鄰居一女童聽見呼救聲報警，警消架梯協助婦人脫困，未受明顯外傷。

台南市警察局第四分局今天發布新聞稿指出，因颱風丹娜絲逼近，安平區陳姓婦人因擔心自宅屋頂物品鬆動，獨自登上頂樓巡視，在攀越女兒牆時不慎失足，跌落一旁約3層樓高鐵皮屋頂受困，因未攜帶手機，只能在現場呼救。

警方表示，附近住戶一名女童聽見婦人呼救聲，撥打110報案救助，第四分局育平派出所2名員警趕抵現場，發現婦人站立於鐵皮屋頂，手扶鐵窗，情緒緊張，經評估後通報消防單位支援，隨後由消防人員以架梯方式協助婦人脫困，初步檢查沒有明顯外傷。

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警方表示，陳婦脫困後指稱，原本只是想看看自宅屋頂物品是否牢固，不料一時不小心受困，當時感到害怕且無助，幸好有鄰居幫忙報警，警消人員又來得很快，很感謝大家幫忙。

警方表示，民眾如須檢查屋頂或戶外設施，應特別注意自身安全，並隨身攜帶通訊設備，以利緊急情況下求援。（編輯：陳仁華）1140706

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