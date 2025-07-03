AI淨零／商總號召家樂福等12家連鎖企業 推冷凍冷藏設備節能

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數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者劉千綾台北3日電）商總表示，號召全台12家量販、超市及超商等連鎖企業，推動自發性冷凍冷藏節能措施，包括家樂福、萊爾富、遠東都會股份有限公司和喜互惠等指標企業參與，將持續擴大行動力道，邀請更多業者加入，展現企業減碳目標和轉型能力。

為響應2050年國家淨零排放目標，中華民國全國商業總會今天發布新聞稿表示，今年以具有冷凍冷藏節能設備的業者為對象，加強推動節能措施。

商總表示，冷凍冷藏設備約占量販店、超市與超商等服務業用電的30%至40%，針對此類設備進行節能改善，不僅有助降低營運成本，更能提升企業形象，實現永續經營。

商總指出，邀請家福股份有限公司（家樂福超市）、家樂福便利購、遠東都會股份有限公司、有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社、萊爾富國際股份有限公司，以及喜互惠股份有限公司等指標企業共同參與，展現企業對節能減碳的積極態度與社會責任，也攜手民眾共同支持推動節能減碳。

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商總表示，企業除積極響應活動，亦針對冷凍冷藏主機、冷凍櫃、冷藏庫等重點設備進行汰換及維護保養，落實節能監控與管理。

商總表示，將持續擴大行動力道，邀請更多業者加入，支持「冷凍冷藏設備節能」行列。同時加強宣導減碳效益，推動產業節能愛地球的共識，期盼藉由持續努力，在業界形成節能新風潮，提升企業低碳轉型實力。（編輯：張均懋）1140703