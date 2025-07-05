文化基地名人帶路 李遠邀陸小芬重返澎湖桂花巷

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（中央社記者王寶兒澎湖縣5日電）文化部5月發布首屆百大文化基地，部長李遠今天邀請影后陸小芬重返澎湖，依序造訪5個文化基地，其中包含陸小芬電影「桂花巷」取景地，為20條「名人帶路」路線打頭陣。

李遠今天向媒體分享，大學曾到澎湖採集標本，他負責海參、海星等，當時就在澎湖看見幾千隻海星在海岸線上，至今難以忘懷。他曾受台灣好基金會邀請，以導遊身分帶隊遊走自己最喜愛的台灣地點，他的首選也是澎湖，因此選定澎湖作為此次文化基地「名人帶路」路線首站。

首屆百大文化基地澎湖共有5個場域入選，李遠今天與陸小芬一路探訪望安花宅聚落、蔡廷蘭進士第、龜壁港社、沿菊書店等地，本預計還要前往位於紅羅村的「離島出走」基地，但受颱風影響無法成行。

陸小芬過往出演作品有4部戲都在澎湖拍攝，包含「典妻」、「桂花巷」、「南京的基督」及「沒卵頭家」。在遊走於不同景點中，讓她頻頻直呼「像回家了」，4部戲讓她經歷不同過程，扎根深厚，與土地融合在一起，「澎湖就像我的第二個故鄉。」

陸小芬特別喜歡望安，她認為當地保留質樸面貌。像是她今天在望安花宅聚落，看見當年拍攝「沒卵頭家」時就在的黃槿（菓葉樹），讓她感動不已。到了「桂花巷」中的「菓葉村許氏古厝」，陸小芬還特別重現當時拍攝場景，李遠也扮演男主角，與她對戲。

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在結束當年拍攝近40年後重返澎湖故地，陸小芬心中充滿感觸，她說，不管透過電影還是名人帶路方式，能讓大家前往澎湖走走，都是特別體驗，澎湖別具人文特色，值得一遊。

今天行程中，陸小芬與李遠也體驗多種傳統手作，如製作菜繭、魚灶海沙炒土豆等，他們還在社區婦女協助下嘗試包頭巾，因澎湖氣候長年多晴天，當地婦女會以頭巾加上斗笠嚴加防曬，今天李遠與陸小芬同樣化身僅露出眼睛的「蒙面俠」，李遠還興致大發，挑戰與陸小芬演出只靠聲音就認出對方的愛情對手戲。（編輯：張銘坤）1140705

影后陸小芬應邀走訪澎湖，5日重返當年電影「桂花巷」取景地，持傘再現經典畫面。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年7月5日

文化部長李遠（前左）與影后陸小芬（右）5日一同走訪澎湖，親自體驗澎湖婦女「包頭巾」造型，李遠笑稱成了「蒙面俠」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年7月5日