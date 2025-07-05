「孟婆客棧：世紀婚禮」澎湖登場 2000人共賞好戲

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（中央社澎湖縣5日電）文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島場，今天晚間在馬公第三漁港卸魚場前廣場登場，逾2000人在星空下共同欣賞由唐美雲歌仔戲團演出的「孟婆客棧：世紀婚禮」。

文化部長李遠今天抵達澎湖，造訪5個文化基地，因颱風丹娜絲來襲提前搭機返台，今天晚間登場的「庄頭劇場 藝日限定」演出，由政務次長李靜慧、澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興等人與逾2000名民眾，一起在戶外欣賞「孟婆客棧：世紀婚禮」奇幻歌舞喜劇。

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唐美雲歌仔戲團打造的電視劇「孟婆客棧」2022年獲第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」，劇團後改編為適合戶外舞台的星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，以民間傳說為背景，看主角萬千帆來到冥界如何帶領孟婆客棧的員工，為冥界居民完成人生的心願。

文化部表示，「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」前2年創下累積34萬人次參與的成績，今年延續文化平權理念，自7月起至9月與澎湖縣、金門縣及連江縣政府合作，將前進3個離島開演。（編輯：謝雅竹）1140705