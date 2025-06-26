百大文化基地搭83條主題遊程 力拚觀光

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（中央社記者賴于榛台北26日電）文化部推動百大文化基地，自5月聚集110個文化基地授證、集結73個團隊以市集形式正式開箱，也攜手地方政府打造83條多元主題遊程。行政院長卓榮泰指出，盼民眾與國際友人藉此更深刻體會台灣風土百味，也帶動觀光。

文化部推行百大文化基地，每一屆的百大文化基地為期2年，除由文化部整合串聯、獲選基地持續深化在地文化及文化體驗，地方政府更將扮演樞紐平台角色，由點至線到面，推動基地與公有場館、非基地間的跨域合作，持續發展地方歷史脈絡及文化內涵。

根據報告，首屆110個文化基地遍布全國，類型包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類，且應國發會6大區域發展旗艦計畫，設定百大文化基地6大區域主題為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」。

文化部自5月聚集110個文化基地授證、集結73個團隊以市集形式正式開箱，也攜手地方政府打造83條多元主題遊程，且仍持續增加。卓榮泰日前也已走訪位於屏東勝利星村裡的「繫。本屋」，以及基隆市「星濱山共創工作室」。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，親自走過這些文化基地可深刻體會台灣各地文化魅力，也能讓民眾與國際旅人看見台灣文化的生命力與多樣性。

卓榮泰指示，部會應善用文化基地，整合台灣民間充沛活力，成為國家政策實踐或展現的場域，例如推動環境教育、食農教育，或將其納入觀光旅遊路線等，讓各界均能更深刻感受到台灣風土百味，並應串聯台灣各地的故事向國際友人展示，全力推動觀光。（編輯：翟思嘉）1140626