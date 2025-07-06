中國啟用W121航路 陸委會：增區域不安應盡速協商

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（中央社記者張淑伶台北6日電）中國民航局今天片面宣布啟用M503航線W121銜接航路。陸委會批評，這是不尊重兩岸共識及台灣民意，增加兩岸及區域不安，從現實情況來看也不見啟用此航路的正當性，要求陸方儘速與台灣方面協商。

陸委會今天透過書面表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123三條航路的運行，兩岸雙方曾於104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6浬，三條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

陸委會指出，陸方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。陸委會對此表達強烈遺憾，並要求陸方儘速透過既有機制與台灣方面協商。

中國民航局在今早8時59分發布消息稱，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線。

中國大陸國務院台灣事務辦公室隨後以發言人陳斌華答記者問名義表示，這一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸民眾都有利」。

陸委會則指出，陸方國際航空旅運人數尚未恢復到COVID-19疫情前水準，W121也非兩岸航路，「何來便利兩岸人員往來之說？相關說法顯不具正當性」。

陸委會表示，當前兩岸及亞太情勢複雜，陸方片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲陸方停止相關作為。

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中國2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，迄今爭議不斷。

2024年1月30日，中國民航局晚上宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行；今天中國民航局再宣布，即日起啟用W121銜接航路。（編輯：周慧盈）1140706