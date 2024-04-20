中國啟用M503銜接線 美國反對任一方改變現狀

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（中央社記者石秀娟華盛頓19日專電）中國民航局昨天宣布啟用M503航路由西向東運行的銜接線W122、W123，交通部民航局表達嚴正抗議。美國國務院今天指出，反對任何一方片面改變現狀，鼓勵雙方當局進行建設性對話。

國務院指出，關於民航、台海安全的議題，應透過雙邊對話解決。

中國1月30日片面宣布取消M503航路北向南飛行偏置、後續並將啟用W122、W123航路，由西向東飛航。中國民航局昨天宣布啟用這兩條銜接線航路。據中國民航局網站消息，5月16日起福州長樂機場進、離場空域將進一步調整。

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交通部民航局昨天發布新聞稿表示，由於這項措施嚴重影響空域的飛航安全，民航局對陸方未經協商的片面措施，再次表達嚴正抗議。

民航局表示，中國此舉違反2015年雙方共識，嚴重影響金門、馬祖航路飛安，且大幅升高區域飛航風險。民航局2月1日致函中國民航部門表達嚴正抗議，要求盡速協商M503等航路使用問題。非常遺憾的是，陸方2月1日起仍執意改變M503航路飛行偏置措施，昨天啟動兩條銜接線由西向東每日6航班飛航。（編輯：徐睿承）1130420