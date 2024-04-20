中國啟用航路施壓 國安人士：我方將持續展現管轄權

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（中央社記者溫貴香台北20日電）中國民航局19日宣布啟用W122、W123航路，國安人士表示，對岸在18日深夜通知，未照承諾先協商，且對金馬飛安造成可能風險，將持續抗議。此外，我方將依原本標準動作執行，藉由不斷累積執行展現管轄權，讓對岸片面行為永遠無法成為既定事實，對後續可能的仲裁非常重要。

中國民航局繼2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置後，昨天再宣布啟用Ｍ503航線W122、W123銜接線由西向東運行。國安人士昨天在一場簡報中表示，依照目前公告的航班來看，僅廈門航空6個班次使用這條航線。

該人士說，以時間點來看，正好是國軍「漢光40號」演習兵棋推演的首日，中國此舉是否針對漢光兵推很難說，但絕對是中國針對520前對台施壓的「組合拳」之一，此舉會造成不必要的風險，屬於「準灰色地帶行動」。從前總統馬英九訪中及近期戰備警巡有些動作具挑釁意味，可看出對岸目的是希望造成困擾，企圖改變我方行為，包括屈服或讓步。

國安人士表示，中國方面在18日深夜通知將於19日上午啟用這2條航路，並標示哪些航班會使用。對相關單位來說，可查到使用該航路的班機起降時間，且透過雷達確認是民航機，降低軍機威脅的擔憂。

他並說，依照目前劃設的航路，靠近馬祖及金門空域，雖有段距離，不會有碰撞風險，但還是擔憂氣候或故障等因素導至偏航，在我方飛機起降時會造成一定程度的風險；且當年兩岸間已有共識，若要調整或啟用航路，必須先協商，以確保飛航安全，但最後對岸未經協商便啟用，要嚴厲譴責。

國安人士表示，目前中國的航運量還沒恢復到COVID- 19疫情前，根本沒有這麼大的需求，此舉唯一作用就是對台灣造成困擾；且由於是繞路，目前願意利用M503航路的外國航空公司很少，不到10%，絕大多數都是中國的航空公司出於政治目的被迫飛航，廈門航空一天便派幾個航班執行這項任務。

國安人士表示，除持續表達抗議，也會依原先標準動作執行，包括監看該航路的飛行狀態，當飛機從M503要轉進W122或W123航路時，我方會呼叫該班機，說明此航路未經協商不得使用，並提醒勿進入我方空域，同時會通知對方塔台做好導航。

他強調，雖然對方不會因此要求而改變行為，但重點是我方會依照原本標準動作執行，要藉由不斷累積執行展現管轄權，讓對岸的片面行為永遠無法成為既定事實，這對後續可能面對的仲裁或國際法非常重要。

國安人士舉例，目前幾乎每天都有中國的飛機或船隻經過釣魚台水域，日本也是每天紀錄且公布，就是要凸顯中國的動作及日方持續執法。

中國片面啟用W122與W123由西向東的航路，日後是否可以公布其民航機航經紀錄，國安人士認為，未嘗不可，這是以文明的行為來對付不文明的行為，需要付出成本，但也會讓愈來愈多國家結盟來應對中國的單邊行為。

國安人士表示，相關單位也會整理出這些新的「準灰色地帶行為」及實際如何處理，提供友盟參考，通知各方注意。（編輯：翟思嘉）1130420