日本最高齡28歲大貓熊死亡 24年來深受民眾喜愛

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本神戶市政府今天表示，市立王子動物園飼養的雌性大貓熊「旦旦」3月31日死亡。28歲的旦旦是日本最高齡大貓熊，相當於人類約百歲。旦旦在日本生活24年，深受民眾喜愛。

日本朝日新聞報導，神戶市政府表示，王子動物園飼養員3月31日晚間10時左右發現旦旦疑似沒有呼吸，儘管獸醫師等人施以急救措施，最後仍在晚間11時56分確認旦旦死亡，研判應是心臟疾病造成衰弱而死。

王子動物園園長加古裕二郎今天下午舉行記者會說，旦旦讓所有入園觀看的人們充滿笑容，就像太陽般存在，「對所有一直以來愛護旦旦的民眾，我要由衷表達感謝」。

旦旦之所以會到日本，主要是神戶市在阪神及淡路大地震受災後，神戶市政府希望為災區帶來活力，所以2000年由中國四川省出借大貓熊，並進行公開徵名。

考量到為21世紀揭開序幕的意涵，最後決定採用具有太陽從地平線上升起的旦字，將這隻大貓熊命名為旦旦。

旦旦到日本的其中一項目的，就是日中共同飼育並進行繁殖研究，但始終無法自然生產。

雖然旦旦2008年曾藉由人工授精成功產下小貓熊，但因為當年發生四川大地震，中國專家未能提供協助，造成小貓熊在出生後第4天夭折。

園方2002年從中國借了一頭雄性大貓熊「興興」跟旦旦作伴，但興興2010年死亡後，旦旦就一直獨自生活。

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旦旦在日中同意的飼養期滿後，原本要在2020年返回中國，未料受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期；之後又因為2021年4月發現罹患心臟疾病持續進行治療，所以不斷延後返還旦旦的期限。

隨著旦旦離去，日本國內目前共剩8頭大貓熊，分別是位於東京都上野動物園內的4頭，及和歌山縣白濱町動物公園「冒險世界」內的4頭。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130401