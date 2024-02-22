蒲亭11年前送貓給日本秋田縣 2/22貓之日亮相

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）俄羅斯總統蒲亭多年前曾送給日本秋田縣知事佐竹敬久一隻西伯利亞貓「米爾」，2月22日是日本「貓之日」，秋田縣政府配合這天在官方YouTube頻道「WebTV秋田」發布「米爾」的最新影片。

311東日本大地震時，秋田縣曾因為感念俄羅斯的支持，在2012年送給蒲亭（Vladimir Putin）一隻秋田犬，而作為回報，蒲亭在隔年把「米爾」送給了秋田縣，現在已經高齡12歲，依舊由愛貓的佐竹敬久飼養。

公開的影片題為「介紹米爾君最喜歡的東西」，包括在牠喜歡的沙發上休息、待在主人的腳上，和好友乳牛貓「碰太」一起午睡等，樣子非常可愛。據介紹，連同「米爾」在內，佐竹敬久家裡一共養了4隻貓。

秋田縣每年都會配合「米爾」生日2月12日，以及2月22日「貓之日」，發布「米爾」近況。秋田縣政府表示，由於貓的警戒心很強，擔心採訪會讓牠有壓力，因此影片都由佐竹敬久親自拍攝。

即使在俄羅斯入侵烏克蘭後，秋田縣政府依舊沒有中斷發布影片，並對此解釋說，「儘管收到各種各樣的意見，但我們認為貓咪沒有罪」，也希望藉此宣傳秋田縣是一個對待動物十分友善的地方。

秋田縣政府表示，就像是「米爾」的名字在俄語是「和平」之意一樣，希望烏克蘭能夠早日實現和平。（編輯：張芷瑄）1130222