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「小熊」34歲高齡辭世 北市動物園：標本化潛力低

2024/2/28 12:51（2/28 13:40 更新）
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台北市立動物園表示，黑熊爺爺「小熊」近幾年陸續出現常見的退化症狀，27日離世。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月28日
台北市立動物園表示，黑熊爺爺「小熊」近幾年陸續出現常見的退化症狀，27日離世。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月28日
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）陪伴無數民眾長大，34歲的黑熊爺爺「小熊」昨天辭世。台北市立動物園表示，因為牠已是熊瑞，加上患有椎間盤疾病，製成標本的潛力大幅降低，將進一步討論後決定。

台北市立動物園昨天深夜在臉書發文向「小熊」道別，感謝牠近35年來陪伴眾多小孩、家長，創造數不清的美好回憶，更成為動物園界最年長的亞洲黑熊。

動物園發言人曹先紹向中央社記者表示，將依內規安排「小熊」進行病理解剖，釐清死因並確認病情；至於後續是否會製成標本，無論是保留DNA、生殖細胞、皮毛還是骨骼，都要再考慮遺體狀況是否適合及有沒有需要等因素。

曹先紹指出，目前還沒做出決定，但通常高齡且患有疾病的「老病號」動物，能製作標本的潛力大幅降低。

動物園表示，一般野外黑熊平均壽命約25歲，「小熊」像其他高齡動物一樣，陸續出現脊椎骨刺、關節炎、高血壓等症狀，近年來都住在台灣動物區的黑熊養老村，直到24日傍晚被發現移動明顯吃力，到了隔天甚至下半身無法動彈。

保育員及獸醫師將「小熊」帶到醫院檢查後，發現牠有脊椎贅骨生成及椎間盤疾病，推測因此壓迫到脊髓與神經根，經過兩天急症處理及雷射治療仍不見好轉，最後在動物福祉考量下不進行手術，放手讓「小熊」不再疼痛。（編輯：陳清芳）1130228

民國78年被民眾買下送至台北市立動物園，黑熊「小熊」逐漸長成大熊、再變成老熊，但保育員日前發現牠下半身無法動彈，積極治療後仍不見好轉，與各方討論後決定艱難地放手，讓「小熊」不再承受辛苦與疼痛。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月28日
民國78年被民眾買下送至台北市立動物園，黑熊「小熊」逐漸長成大熊、再變成老熊，但保育員日前發現牠下半身無法動彈，積極治療後仍不見好轉，與各方討論後決定艱難地放手，讓「小熊」不再承受辛苦與疼痛。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月28日
#台北市立動物園
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