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北市動物園亞洲象「友信」患腳疾 3度清創積極治療

2024/2/29 17:39（3/1 09:26 更新）
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台北市立動物園29日表示，亞洲象「友信」左後腳不適，至今已接受3次清創治療，盼民眾集氣鼓勵牠按時服藥，盡快恢復健康。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月29日
台北市立動物園29日表示，亞洲象「友信」左後腳不適，至今已接受3次清創治療，盼民眾集氣鼓勵牠按時服藥，盡快恢復健康。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月29日
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市立動物園今天表示，亞洲象「友信」1月中開始出現左後腳膝蓋發熱、腳底發腫症狀，至今已接受3次清創治療，盼民眾集氣鼓勵牠按時服藥，盡快恢復健康。

台北市立動物園熱帶雨林區住著兩頭亞洲象，分別是3月9日滿43歲的「友信」及42歲的「友愷」，兩頭母象體重都超過3噸，包含睡覺在內，絕大部分時間都是用4隻粗壯的腳站著。

然而，近期有民眾發現，亞洲象展場只會有一隻大象走出戶外，另一隻則留在籠舍裡面，還時常翹起後腳，與往常相比明顯有異。

動物園今天透過新聞稿說明，由於保育員1月14日發現「友信」左後腳跛行不敢著地，立即請獸醫進行檢查，發現牠膝蓋發熱，所以先給予口服藥物、雷射及物理治療，並將牠留在室內觀察。

保育員後續觀察發現，「友信」的腳疾似乎每況愈下，左後腳底開始發腫，側躺休息的時間也越來越長。擔心牠腳底內部蓄膿，動物園組成醫療團隊，從1月底開始每天為牠泡優碘、擦肌肉舒緩藥膏並為拍X光進行訓練。

動物園指出，隨著治療天數拉長，「友信」配合度逐漸降低，甚至開始拒食抗生素，在徵詢國際間曾有象腳醫療經驗的獸醫建議後，決定為「友信」進行更積極的治療，在17日、22日及今天共做了3次清創，每次招集15至25人協助保定及手術。

此外，動物園持續嘗試讓「友信」配合醫囑服藥，但因為大象體型大，用藥量較一般動物高，例如抗生素每天就要吃140至160顆；大象又具有敏銳嗅覺及聰明頭腦，保育員每天都要絞盡腦汁才能讓「友信」卸下心防，乖乖吃下藏到飼料或點心中的藥。

動物園表示，亞洲象「馬蘭」晚年因為右前腳外側指甲破裂且受傷，飽受腳疾之苦，如今「友信」也需要治療腳部，希望牠能好好配合醫囑及療程，早日恢復健康。（編輯：張銘坤）1130229

#台北市立動物園
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