更多編輯台推薦新聞：
麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
數位部擬推平台上架投資廣告驗數位簽章 盼減少詐騙與人頭帳號
首頁 / 地方

白鼻心闖捷運軌道 北市動保處吹箭麻醉救出

2024/2/29 15:49（2/29 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市動物保護處29日表示，一隻白鼻心日前誤闖台北捷運軌道，躲在木柵站高架橋下隙縫，動保處立即派員到場與北捷合力救援。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月29日
台北市動物保護處29日表示，一隻白鼻心日前誤闖台北捷運軌道，躲在木柵站高架橋下隙縫，動保處立即派員到場與北捷合力救援。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市動保處日前獲報捷運木柵站一隻白鼻心誤闖軌道，躲在高架橋下隙縫，派員到場以吹箭方式麻醉救出白鼻心，這也是首件捷運軌道動物救援案。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，26日獲報，台北捷運文湖線的木柵站發現有一隻白鼻心誤闖捷運軌道，且白鼻心疑遭捷運撞傷，立即與捷運公司到場合力搶救白鼻心。

捷運公司人員當天發現有一隻白鼻心誤入捷運軌道間隙，因於捷運行駛期間，不確定白鼻心是否受傷，通報動保處派員到場評估，北捷也同時調派吊車協助救援。

動保處救援隊隊長林庭君表示，動保處人員當天搭吊車在捷運高架橋探查動物行蹤，發現躲在高架橋下縫隙的白鼻心，為兼顧捷運列車復駛與野生動物安全，動保員以吹箭方式麻醉白鼻心，並在地面張開防墜帆布，讓短暫昏迷白鼻心可安全落地，後續送往醫院進行妥善醫療照顧。

動保處指出，這是首次接獲通報捷運軌道動物救援案，經確認白鼻心健康無虞時，已協助白鼻心回到棲地生活，白鼻心棲地主要是在景美溪旁及捷運木柵站旁的山區。

動保處表示，民眾發現野生動物受困需救援，千萬別貿然接近，因野生動物對人類都有警戒心，牠們可能因緊張往危險地方逃竄或為自保攻擊人類。

動保處指出，發現野生動物須救援，可立即撥動物保護專線1959通報，將派員到場評估野生動物特性及通報地點的地理環境研擬妥適救援計畫，期盼市民一起跟市府共打造台北成為動物友善城市。（編輯：張銘坤）1130229

台北市動物保護處26日獲報，台北捷運文湖線木柵站有一隻白鼻心誤闖捷運軌道，且白鼻心疑遭捷運撞傷，立即與捷運公司到場合力搶救。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月29日
台北市動物保護處26日獲報，台北捷運文湖線木柵站有一隻白鼻心誤闖捷運軌道，且白鼻心疑遭捷運撞傷，立即與捷運公司到場合力搶救。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年2月29日
#捷運
#林庭君
#動保處
#白鼻心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.236