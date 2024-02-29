白鼻心闖捷運軌道 北市動保處吹箭麻醉救出

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市動保處日前獲報捷運木柵站一隻白鼻心誤闖軌道，躲在高架橋下隙縫，派員到場以吹箭方式麻醉救出白鼻心，這也是首件捷運軌道動物救援案。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，26日獲報，台北捷運文湖線的木柵站發現有一隻白鼻心誤闖捷運軌道，且白鼻心疑遭捷運撞傷，立即與捷運公司到場合力搶救白鼻心。

捷運公司人員當天發現有一隻白鼻心誤入捷運軌道間隙，因於捷運行駛期間，不確定白鼻心是否受傷，通報動保處派員到場評估，北捷也同時調派吊車協助救援。

動保處救援隊隊長林庭君表示，動保處人員當天搭吊車在捷運高架橋探查動物行蹤，發現躲在高架橋下縫隙的白鼻心，為兼顧捷運列車復駛與野生動物安全，動保員以吹箭方式麻醉白鼻心，並在地面張開防墜帆布，讓短暫昏迷白鼻心可安全落地，後續送往醫院進行妥善醫療照顧。

動保處指出，這是首次接獲通報捷運軌道動物救援案，經確認白鼻心健康無虞時，已協助白鼻心回到棲地生活，白鼻心棲地主要是在景美溪旁及捷運木柵站旁的山區。

動保處表示，民眾發現野生動物受困需救援，千萬別貿然接近，因野生動物對人類都有警戒心，牠們可能因緊張往危險地方逃竄或為自保攻擊人類。

動保處指出，發現野生動物須救援，可立即撥動物保護專線1959通報，將派員到場評估野生動物特性及通報地點的地理環境研擬妥適救援計畫，期盼市民一起跟市府共打造台北成為動物友善城市。（編輯：張銘坤）1130229