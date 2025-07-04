加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 政治

卓榮泰7/5視察公糧儲備 盼朝野支持特別條例提升韌性

2025/7/4 22:24（7/4 22:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為農糧署公糧庫房。（中央社檔案照片）
圖為農糧署公糧庫房。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院長卓榮泰明天將視察公糧儲備情形，政院人士指出，糧食安全是國家安全一環，政院在因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案中，也納入強化糧食儲備方案，盼朝野超越政治立場共同支持特別條例，提升國安韌性。

行政院為支持產業、安定就業、照顧民生與強化國土韌性，日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電1000億元，另特別規劃強化國土安全韌性1500億元等。

特別條例草案今天雖列入立法院會議程，但朝野黨團溝通後取得共識，在台美關稅協商塵埃落定前，4日與8日都不會處理此案。

卓榮泰明天將赴雲林縣視察「斗南鎮農會精米工場公糧儲備情形」，政院人士表示，糧食安全是國家安全一環，行政院在特別條例草案當中，特別規劃1500億元，藉此強化國土安全韌性，其中就包含「強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應」部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事實上，行政院副院長鄭麗君2月主持行政院國土安全政策會報時，也拍板將原先8大領域的關鍵基礎設施拓展為9類，新增維持社會韌性不可或缺的糧食領域。

政院人士說，希望朝野各黨團能夠超越政治立場，共同支持特別條例及預算，提升國家安全及韌性。（編輯：林克倫）1140704

#斗南
#台電
#立法院
#行政院
#卓榮泰
#雲林縣
#對等關稅
卓榮泰
民間投資公共建設逾2.4兆元 長照社宅巨蛋新案吸睛颱風丹娜絲恐生成 卓榮泰要求啟動防颱整備
立法院
網友發威脅貼文 江啟臣：譴責暴力已向警方報案藍委質疑圖利特定廠商 經濟部澄清
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普關稅暫緩期將屆滿 亞股大多收低
84
更多編輯台推薦新聞：