台積電：美國投資計畫不影響其他地區既有計畫
2025/7/4 19:21（7/4 19:38 更新）
（中央社記者張建中新竹4日電）華爾街日報報導，台積電推遲日本熊本2廠的建廠計畫，部分原因是要對美國擴廠投入更多資金，以避免川普政府可能對其施加更高關稅。台積電表示，不評論市場傳聞。在美國的投資計畫，不會影響其他地區的既有投資計畫。
台積電指出，全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度，以及經濟成本考量。台積電在美國的投資計畫並不會影響在其他地區的既有投資計畫。
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台積電董事長暨總裁魏哲家先前於台積電股東會說，熊本2廠時程稍微延後，主要是當地交通量太大，他親自體驗，以前開車只要10到15分鐘，現在要延長快到1小時，當地居民已經開始不耐煩，台積電跟日本政府溝通，要把交通改善。
魏哲家說，台積電與日本政府溝通，在交通改善前，熊本2廠時程會延遲，動工時間是根據日本政府承諾的時程，政府沒有抱怨，台積電也與客戶溝通。（編輯：潘羿菁）1140704
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