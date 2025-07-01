加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府維安前士官、資通電軍士兵等4人涉收賄洩密 二審首開庭均認罪
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

TSMC Arizona董事長異動 台積電：凱西迪將退休

2025/7/1 21:07（7/1 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電子公司TSMC Arizona董事長凱西迪宣布退休轉任顧問。（圖取自台積電官網網頁tsmc.com/chinese）
台積電子公司TSMC Arizona董事長凱西迪宣布退休轉任顧問。（圖取自台積電官網網頁tsmc.com/chinese）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北1日電）台積電子公司TSMC Arizona董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC Arizona董事長職務。台積電表示，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。

台積電今天晚間代TSMC Arizona公告，股東臨時會決議凱西迪不再擔任董事長及董事。TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）經選任為繼任董事。

台積電指出，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

凱西迪是1997年加入台積電北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。2020年12月至2023年4月擔任TSMC Arizona總經理，2023年4月起擔任TSMC Arizona董事長。

凱西迪在台積電服務超過27年，致力提供客戶最好的服務，贏得客戶信任，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻，並為台積電帶來創紀錄的增長。凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位。（編輯：楊蘭軒）1140701

圖為台積電美國亞利桑那州廠。(中央社檔案照片)
圖為台積電美國亞利桑那州廠。(中央社檔案照片)
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電上漲25元 台股揚升297點收在22553點
70
更多編輯台推薦新聞：