TSMC Arizona董事長異動 台積電：凱西迪將退休

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（中央社記者張建中台北1日電）台積電子公司TSMC Arizona董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC Arizona董事長職務。台積電表示，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。

台積電今天晚間代TSMC Arizona公告，股東臨時會決議凱西迪不再擔任董事長及董事。TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）經選任為繼任董事。

台積電指出，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任的資訊。

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凱西迪是1997年加入台積電北美子公司擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。2020年12月至2023年4月擔任TSMC Arizona總經理，2023年4月起擔任TSMC Arizona董事長。

凱西迪在台積電服務超過27年，致力提供客戶最好的服務，贏得客戶信任，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻，並為台積電帶來創紀錄的增長。凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位。（編輯：楊蘭軒）1140701