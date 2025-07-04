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美媒：台積電熊本2廠延後動工 資本轉投美國避關稅

2025/7/4 20:47（7/4 20:58 更新）
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圖為台積電熊本廠外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社東京4日綜合外電報導）美國「華爾街日報」引述知情人士說法披露，台積電的日本熊本2廠延後動工，部分是因為在川普政府可能祭出晶片關稅之前，加速投入資金挹注美國廠擴張。

華爾街日報（The Wall Street Journal）的報導指出，台積電熊本2廠動工時間有變為最新例證，顯示美國總統川普對貿易的強硬立場，是以犧牲盟友為代價吸引部分投資流向美國。

多家大型科技公司已承諾擴大人工智慧（AI）伺服器在美國的生產，這些伺服器目前多在墨西哥和台灣等地製造。

有分析師表示，台積電對於資本支出向來以嚴謹著稱，公司曾擔心新增產能恐超過市場的需求。

但因為川普揚言要對進口晶片徵關稅，確保美國擁有足夠的晶片產能就成了台積電當前優先要務。

台積電去年初表示，會在日本熊本縣建造第2座晶片廠，日本政府也承諾提供超過80億美元的援助。

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台積電熊本1廠已在去年秋天開始量產，供貨給豐田汽車（Toyota）等客戶。熊本2廠原定今年初動工，而台積電董事長魏哲家於6月宣布，熊本2廠動工時程因當地交通問題而延後。

知情人士指出，台積電熊本2廠的建廠計畫進一步延後不無可能，動工時間已無法準確預測。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140704

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