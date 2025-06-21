傳禁台積電三星中國廠用美國技術 專家：有弊無利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）華爾街日報報導，美國官員已通知台積電等全球領先的半導體公司，計劃取消能讓這些公司在中國使用美國技術的豁免。半導體產業專家表示，美國這一措施有弊無利，對美國設備廠及台積電等都不好，反而有利中國廠商發展。

美國商務部發言人日前透過聲明說，「晶片製造商仍可在中國營運。新的晶片執法機制類似於其他向中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。」

不具名產業專家表示，台積電、三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）都是全球頂尖的半導體製造企業，其中國廠主要服務中國客戶。台積電等3公司過去都與美國企業緊密合作，且遵守美國的出口管制規定。

這位不具名專家表示，一旦美國取消台積電等3公司中國廠使用美國技術的豁免，台積電等中國廠未來擴產難度勢將提高，並促使相關產業鏈尋求備用方案；一方面是台積電、三星和SK海力士的中國廠可能轉向採用日本和歐洲等廠商設備與材料，將不利美國設備、材料業者。

另一方面，台積電、三星和SK海力士中國廠的客戶也將尋求備用方案，這將削弱台積電等廠商在中國市場的影響力，反而有利中芯國際、長江存儲等中國本土廠商發展。

這位專家指出，美國的作法是敵我不分，將台積電、三星和SK海力士中國廠與中國業者等同視之，這項措施考慮不夠周延，反而可能弄巧成拙。

透過 Google News 追蹤中央社

這位專家表示，觀察美國對等關稅等多項政策作法，都有進行調整修正，取消台積電等中國廠使用美國技術的豁免措施是否有修正空間，值得進一步觀察。

分析師王兆立說，台積電中國廠以成熟製程技術為主，且業績比重低，若美國取消豁免，台積電營運受影響應相對有限。反觀三星和SK海力士製程技術仍需持續不斷升級，一旦設備取得受阻，恐受到較大影響。（編輯：楊蘭軒）1140621