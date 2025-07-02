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美加碼半導體建廠優惠 分析師：台積電有望受惠

2025/7/2 14:19
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（中央社記者張建中新竹2日電）美國參議院通過稅改法案，台積電等企業若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%的投資稅收抵免。分析師王兆立表示，台積電美國亞利桑那州第1座廠已量產，第2廠也完成興建，第3廠今年4月底動土，應可受惠。

根據法案內容，台積電、英特爾（Intel）及美光（Micron）等企業若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%投資稅收抵免，遠高於現行的25%，也超越草案原訂的30%。這項半導體條款被納入大約900頁的法案，眾議院即將啟動審議程序。台積電對此並無回應。

王兆立說，台積電美國亞利桑那州第1座廠2024年第4季已開始量產4奈米，第2座廠也完成興建，第3座廠於今年4月底動土，符合2026年前動工的條件；若投資稅收抵免幅度提高，對於台積電亞利桑那州廠營運將具正面效益。

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台積電還規劃建置3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，目前尚無時間表。王兆立表示，客戶需求是台積電建廠的主要考量要素，亞利桑那州第2廠量產進度即因客戶對AI相關強勁需求而加速，至少提前2季時間。

王兆立說，政府稅收抵免等其他因素也是台積電建廠評估的項目，台積電第4至第6座廠建廠時程是否提前，以符合美國法案條件，值得觀察。（編輯：張良知）1140702

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