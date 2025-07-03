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台積電：考量市場與長期策略 2年內退出氮化鎵業務

2025/7/3 08:48
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（中央社記者張建中新竹3日電）氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電逐步轉由力積電代工。台積電表示，經過完整評估後，考量市場與長期業務策略，決定在未來2年內逐步退出氮化鎵業務。

台積電指出，正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在這期間繼續滿足客戶需求。台積電仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。

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台積電強調，決定逐步退出氮化鎵業務，並不會影響之前公布的財務目標。台積電預估，今年美元營收將成長24%至26%。

納微半導體表示，力積電位於竹南科學園區的8B廠將為納微半導體生產100V至650V的氮化鎵產品，首批產品預計2025年第4季完成認證，其中，100V系列產品計劃於2026年上半年在力積電投產，650V產品在未來1至2年內從現有供應商台積電逐步轉由力積電代工。（編輯：林家嫻）1140703

#力積電
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