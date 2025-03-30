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台積電31日高雄舉行2奈米擴產典禮 先進製程根留台灣

2025/3/30 11:51（3/30 11:57 更新）
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圖為台積電生產2奈米的高雄P1廠。（中央社檔案照片）
圖為台積電生產2奈米的高雄P1廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北30日電）台積電2奈米將於今年下半年在新竹寶山廠量產，並在高雄楠梓科學園區建立多階段2奈米晶圓廠，台積電預計明天上午舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產的重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。

台積電明天上午將在高雄廠舉辦2奈米擴產典禮，由台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，包括行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等政府官員均會出席。

台積電2奈米為首度採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的製程技術，與N3E製程技術相比，在相同功耗下，速度增加10%至15%，在相同速度下，功耗降低25%至30%，同時晶片密度增加逾15%。

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英特爾（Intel）日前宣布18A製程已為第三方客戶做好準備，預計2025年上半年開始完成設計試產。市場也傳出三星（Samsung）2奈米Exynos 2600處理器已經投片，加上台積電31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，全球3大晶圓代工廠在2奈米製程的競爭將更激烈。

由於台積電董事長暨總裁魏哲家3月初在白宮與美國總統川普共同宣布將加碼投資美國至少1000億美元，台積電副總經理克里夫蘭上週在華府表示，亞利桑那州第3廠希望盡快動土，需要川普政府協助盡快取得環境許可。（編輯：林淑媛）1140330

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