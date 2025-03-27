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Intel前執行長季辛格：台積電核心仍在台 美難成晶片龍頭

2025/3/27 09:55（3/27 10:09 更新）
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美國晶片大廠英特爾前執行長季辛格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）美國晶片大廠英特爾（Intel）前執行長季辛格指出，台積電向美國總統川普承諾加碼對美投資1000億美元，但美國不會因此即重返全球晶片製造業領先地位，因為台積電的研發工作依然集中在台灣。

根據英國「金融時報」（Financial Times）今天發自美國的報導，季辛格（Pat Gelsinger）認為，若美國未掌握研發，就無法在半導體領域坐擁領導地位。

季辛格說，「台積電所有研發工作都在台灣」，而且台積電還沒有任何與搬遷研發據點有關的宣布。

台積電曾表示，公司在美國擬執行的開發工作僅是已用於實際生產的製程技術，核心研發仍將留在台灣。季辛格提到，「除非是在美國設計下一代電晶體技術，否則美國不具領導地位。」

不過，季辛格同時指出，川普（Donald Trump）的關稅威脅至少對美國有「漸進式」的好處：增加台積電等晶片生產商在美國設廠誘因。

季辛格去年離開英特爾，執行長一職今年3月由前董事會成員陳立武接任。台積電月初宣布加碼對美投資1000億美元，加上原已計畫投資的650億美元，台積電對美投資總計達1650億美元。

「金融時報」指出，英特爾10年前敗給台積電、失去晶片製造領先地位，如今是否能為美國重拾榮光，前景未明，川普政府因此寄厚望於台積電。

季辛格本週成為美國加州矽谷創投公司Playground Global合夥人。Playground Global專精於投資「深度科技」（deep tech），包括量子運算、晶片生產新技術。

他告訴「金融時報」，雖然在晶片先進製程技術落後，美國在許多攸關人工智慧（AI）發展競爭的先進科技領域，仍領先全球。

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）1月下旬發布標榜低成本、高效益的大型語言模型（LLM），震撼國際。然而，「金融時報」報導，季辛格不認為DeepSeek已對美國企業構成嚴峻挑戰。

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季辛格說，DeepSeek是工程佳作，但不是核心創新，不屬於重大突破。

不過，季辛格近日提到，為讓AI確實成為主流、進入人類生活每一個層面，有必要推出有助大幅降低成本的新技術。（編輯：陳慧萍）1140327

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