台積電合作英特爾？劉鏡清比喻汽柴油很難混燒：董事會從未討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台積電宣布加碼美國投資後，市場近日又傳出可能與英特爾合作的傳聞，國發會主委劉鏡清身兼台積電法人董事，他今天掛保證「董事會從來沒討論過這個議題」，並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，朝野立委聚焦台積電赴美投資等議題。

無黨籍立委陳超明詢問，台積電是否接受與英特爾合作，劉鏡清表示，他可以很肯定地說，董事會從來沒討論過這個問題，而且兩家公司就像汽油跟柴油，很難混在一起燒，這是有難度的。

陳超明追問，台積電於美國投資1650億美元，政府是否能堅持最新技術不會過去；劉鏡清表示，他與經濟部長郭智輝討論過此議題，絕對有信心，台積電也告訴他，最新製程會在台灣，經營順利後才會出去。

劉鏡清今天在經濟委員會中，數度重申「N-1」原則，也就是說，投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳超明表示，川普主張「讓美國再次偉大」，恐怕不會接受「N-1」，劉鏡清則回應，不會懷疑自己友邦，但該堅持的會堅持到底。

陳超明說，希望劉鏡清努力做到「抗美保台」，也就是對抗美國、保護台積電，劉鏡清則強調，保台積電不需要抗美。（編輯：林淑媛）1140319