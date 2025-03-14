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傳台積電合資救英特爾 郭智輝：不評論未經證實訊息

2025/3/14 09:58（3/14 10:23 更新）
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外媒報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業等傳聞，經濟部長郭智輝14日上午在立法院受訪時表示，不評論未經證實的訊息。中央社記者林敬殷攝 114年3月14日
外媒報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業等傳聞，經濟部長郭智輝14日上午在立法院受訪時表示，不評論未經證實的訊息。中央社記者林敬殷攝 114年3月14日
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（中央社記者林敬殷台北14日電）外媒報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾晶圓廠。經濟部長郭智輝今天受訪時說，不評論未經證實的訊息，台積電不是國營公司，經濟部沒有辦法去干涉，要求政府比照國營事業的監管，這是非常超過的。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝在會前受訪時做上述表示。

路透社報導，消息人士指出，根據提議，台積電將負責經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，對於合資公司持股比重將不超過50%。台積電除向輝達（NVIDIA）提議外，也向超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）提出這項提議。

媒體今天多次向郭智輝詢問與台積電相關的傳聞，包括入股英特爾、台積電的投資經濟部是否可以掌握、台積電下一個動作，政府是否有事先掌握等。

郭智輝說，「不評論未經證實的問題」、「傳出的部分，我們不予評論」。

他向媒體表示，提問時要據事實來提問，不要用傳聞，現在認知作戰非常厲害，希望不要用傳聞，經濟部回答的就是事實，據事實向大家報告，據事實來評論，不接受傳聞的評論，

郭智輝指出，台積電不是國營公司，台積電怎麼樣的經營，經濟部沒有辦法干涉，也沒有辦法去要求，這部分大家應該是很清楚，台積電不是國營公司，國家有投資大概只有6%，要求比照國營公司（對台積電）的監管，這是非常超過的。

不過，郭智輝也說，所有的對外投資，都必須經濟部投審會申報，才可以對外投資。

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對於在野黨立委批評，先前在114年度中央政府總預算覆議案的詢答，答不出預算數。郭智輝說，很難從一個片段來評論一個部長上去回答，是不是馬上及時回答這些數字，這個是不夠公允，故意設計一個情境讓答者回答，這個部分對工作表現沒有正相關，

至於電價傳出可能調漲，郭智輝表示，經濟部一向尊重電價費率審議會的審議結果。（編輯：張均懋）1140314

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