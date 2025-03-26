日經亞洲：台積電擴大對美投資 不可避免但有風險

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（中央社台北26日綜合外電報導）日媒「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天以「台積電擴大對美投資至1650億美元：『不可避免』但有其風險」為題，說明華府憂心中國侵略行為之下，台灣所面臨的壓力也為之增加。

台積電月初宣布加碼對美國投資1000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元，引發各界關注，憂心是否弱化台灣半導體優勢。

「日經亞洲」報導，過去5年，隨著華府不斷施壓將更多關鍵晶片生產轉移到美國，台積電在美國的投資計畫也從一開始的120億美元，飆升至2022年的400億美元，接著因為希望依「晶片法」（CHIPS Act）獲得補貼而來到650億美元，最後達到1650億美元。這筆金額不僅是最初承諾的10倍多，也是台積電歷來最大規模的海外投資。

多名晶片產業高層和市場專家告訴日經亞洲說，台積電擴大對美投資，主要源自於客戶和華府方面的一大隱憂，那就是中國日升的侵略性行為恐打亂全球晶片供應。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）曾示警，台海若發生危機，全世界經濟傷害會超過全球GDP的10%，比二戰還要嚴重；美國半導體協會（SIA）估計，台灣代工業者的邏輯晶片生產若中斷，可能導致依賴相關供應的電子設備製造商損失近5000億美元營收；紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）則估計，台灣發生衝突將導致超過2兆美元的經濟活動面臨風險。

一直以來，美國政府都在推動台積電多元生產；如今，美國客戶也開始加入敦促行列。而台積電無法漠視這些呼聲：這家晶圓大廠去年有70%營收來自蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）等美國晶片開發商，相較之下，由於美方加強對中國半導體的限制，台積電來自中國的收入從2019年的20%高峰降至2024年的11%。

美國投資銀行尼達姆（Needham）半導體分析師查爾斯．施（Charles Shi）表示，「目前的地緣政治環境截然不同」。他說：「就算中國入侵占領台灣是一個或然率很低的事件，且截至目前看來依舊如此；但若是發生了，衝擊力卻極高。因此，基於國安理由，美國有很大的動力來重塑半導體供應鏈，即使改變得不多。」

台積電一位前高層向「日經亞洲」表示，擴大在美國的生產如今已是「不可避免」。

這位前高層說：「過去，台積電有許多客戶擔心地震、乾旱等難以預測的自然災害可能打亂晶片生產。然而，台積電證明了自身的韌性，讓客戶心服口服。但隨著與中國相關的緊張局勢和風險加劇，這（擴大在美生產）已成了一個台積電無法再迴避的要求。」

市調機構集邦科技先前表示，2021年台灣先進製程和成熟製程產能占全球比重分別為71%和53%。2030年台灣先進製程產能占全球比重可能降至58%，成熟製程產能將約30%。

一位資深晶片設備主管表示：「我們並不認為形勢會在一夜之間翻轉。」這位主管說：「但5到10年後，如果美國的投資全部實現，那絕對會削弱台灣在全球先進晶片中心的地位。你不能指望台積電把這些昂貴的設備複製在兩個地方。」

針對先進晶片多快能帶進亞洲以外的地區，有部分專家態度略顯保守，認為短期來說，資本支出確實等同於可行半導體的產出。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）亞太科技研究共同主管Simon Woo表示，在亞洲地區以外生產半導體最關鍵的兩個要素，一是製程良率，二是人才。

他說：「星巴克（Starbucks）咖啡的味道在任何地方都一樣，但半導體晶片的品質在不同市場可能會有差異。」以生魚片做比喻，他說，種種原因之下，生魚片「在日本的味道最好，但在世界其他地方很難大規模複製」。

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儘管台灣有些人擔心，台積電擴大投資美國將導致台灣沒有安全保障，但加拿大科技研究公司TechInsights半導體經濟學家赫奇森（G. Dan Hutcheson）卻主張，情況可能正好相反。

他說：「由於中國目前正遭到美國制裁，如果所有生產都在台灣，那就真的成了攻擊的肥羊了。如果台灣以外的產量增加，並與美國、日本和德國的全球產量保持平衡，那麼（北京當局攻擊）風險就會降低。」他說背後道理在於，「如果你把錢挪出銀行，就沒有理由去搶銀行了」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140326