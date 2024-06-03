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季辛格：台灣是科技業中心 看見機會無所不在

2024/6/3 19:26（6/3 20:12 更新）
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英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店宴請供應鏈廠商，席間短暫受訪。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間在台北寒舍艾美酒店宴請供應鏈廠商，席間短暫受訪。中央社記者鄭清元攝 113年6月3日
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（中央社記者吳家豪台北3日電）晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今晚在台北宴請供應商，他於會前向媒體表示，台灣是科技業的中心，未來每間公司都會變成人工智慧（AI）公司，英特爾與台灣夥伴看見無所不在的機會，期待今晚與台廠高層一起討論。

季辛格今天開會一整天，得知有媒體在外等候，仍在傍晚撥空向媒體發表短暫談話，看起來精神奕奕，並未顯露疲態。

季辛格說，很高興來到台灣及參加台北國際電腦展（COMPUTEX），「台灣是科技產業的中心」，COMPUTEX是每年舉辦的產業盛會，明天他將發表主題演講。

被問到今晚將與台廠高層談論的話題，季辛格表示，有許多可以聊，尤其是談到「數位萬物（Digital Everything）」的時候，AI就像25年前興起的網際網路。

季辛格強調，「每個產業都將轉型，每間公司都會變成AI公司」，在此趨勢下，每間科技公司都有機會，英特爾與台灣夥伴看見無所不在的機會，期待今晚與部分科技公司執行長們一起討論。

多位台廠高層今天均親自出席英特爾晚宴，包括鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉集團總經理李宜泰、神基董事長黃明漢、研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍等。

季辛格將於4日上午舉行主題演講，闡述AI如何在資料中心、雲端、個人電腦（PC）及全球的網路和邊緣應用中，開啟新的可能，並展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算解決方案，將AI融入到開放式生態系，實現AI無所不在。（編輯：張均懋）1130603

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