超微蘇姿丰讚台積電強大 揭露合作3奈米產品
2024/6/3 13:31（6/3 13:44 更新）
（中央社記者張建中台北3日電）超微（AMD）先前傳出將採用三星（Samsung）的3奈米製程，董事長暨執行長蘇姿丰今天表示，台積電是超微的合作夥伴，且很強大，目前雙方有幾個3奈米製程產品合作。
蘇姿丰今天進行台北國際電腦展開幕主題演講，她在會後與媒體交流中被問到是否採用三星晶圓代工，蘇姿丰並未正面回應，她說，超微總是使用最先進的製程技術，將採用3奈米及2奈米製程。台積電非常強大，目前有幾個3奈米產品正與台積電合作。
至於超微是否在台灣設置研發中心，蘇姿丰說，台灣是超微研發的重要基地，超微在台灣已有上千名員工，負責開發包含個人電腦及資料中心等產品，關於研發中心，目前尚無具體訊息。
蘇姿丰強調，半導體產業應建構國際生態系，而台灣很重要，超微產品主要在台灣製造，台積電等主要供應商都在台灣。（編輯：蘇志宗）1130603
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