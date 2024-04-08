台積電增設第3座廠獲66億美元補助 輝達超微蘋果給肯定

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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電宣布，子公司TSMC Arizon和美國商務部已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，將獲得最高可達66億美元直接補助。台積電計劃在亞利桑那州設立第3座晶圓廠，大客戶蘋果、超微和輝達給予肯定。

台積電指出，亞利桑那州的第1座晶圓廠取得良好進展，將依進度在2025年上半年開始生產4奈米製程技術，第2座晶圓廠持續建設；隨著計劃設立第3座晶圓廠，台積電在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元，將是亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外資在美直接綠地（greenfield）投資案。

台積電董事長劉德音表示，「晶片與科學法」為台積電創造了機會，能以在美國最先進的製造技術提供晶圓製造服務。在美國的營運，讓台積電能更好地協助美國客戶，包含數間全球領先的科技公司，並將擴大台積電能力，引領半導體技術的未來進步。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，透過這次合作，台積電將全世界最先進的半導體晶片製造帶到美國本土，將增強美國國家及經濟安全，並為亞利桑那州經濟帶來正面影響。

台積電總裁魏哲家表示，很高興能夠支持那些行動裝置、人工智慧和高效能運算領域的先驅者，無論是在晶片設計、硬體系統或軟體、演算法及大型語言模型方面，他們是帶動最先進矽需求的創新者，台積電將藉由提升TSMC Arizona在先進製程技術產能，幫助釋放創新。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰說，美國政府在打造更具地域多樣性和彈性的半導體供應鏈中扮演重要角色，台積電長久以來提供的先進製造產能，讓超微能夠專注於最擅長的領域，設計改變世界的高效能晶片。超微將致力維持與台積電的合作夥伴關係，並期待在美國生產最先進的晶片。

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）說，台積電處於先進半導體技術的領先位置，當這種專業知識與美國工作者的聰明才智相結合時，任何難以置信的事情都會變成可能。很高興能在台積電美國生產的拓展中發揮關鍵作用，蘋果將繼續在美國投資，支持美國先進製造的新時代。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，祝賀台積電的歷史性投資，並對商務部的支持給予喝采。自從輝達發明繪圖處理器（GPU）和加速運算以來，台積電一直是輝達的長期合作夥伴，如果沒有台積電，輝達就不可能在AI方面持續創新。很高興在台積電為亞利桑那州帶來其先進製造設施的同時，繼續與台積電合作。（編輯：張良知）1130408