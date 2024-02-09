阿特曼欲集資220兆元重塑全球半導體業 已會台積電代表

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）華爾街日報今天報導，人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼正設法籌募數兆美元，以重塑全球半導體產業，並已與阿拉伯聯合大公國當局等潛在投資者進行會談。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，阿特曼（Sam Altman）正設法解決人工智慧領域面臨的一些最大挑戰，包括缺乏支援OpenAI的ChatGPT等大型語言模型的高階晶片。

目前，全球晶片產業僅由少數幾家公司主導，包括台積電和總部設在美國的輝達（Nvidia）。

儘管許多國家都公布了支持國內晶片生產的計畫，但和阿特曼據報欲募集的巨額資金相比，這些國家的援助規模可說相形見絀。

據估計，阿特曼如欲實踐其計畫，可能需要高達7兆美元（約新台幣220兆元）的資金。

這個數字比全球前2大上市公司蘋果和微軟的市值總和還要多出大約1兆美元。

OpenAI發言人告訴華爾街日報，該公司已就「增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行富有成效的討論」。

與此同時，考量到國家優先計畫的重要性，該公司也將「持續向美國政府通報狀況」。

據報導，目前阿特曼已和阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義和台積電的代表開過會。

彭博（Bloomberg）與金融時報（Financial Times）先前也曾報導阿特曼近幾週來的一些會面計畫。

阿特曼提出在未來幾年內利用中東資金打造數十座晶片製造廠的想法，並向台積電提供大筆資金，以建造並營運這些工廠。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130209