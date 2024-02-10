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路透：輝達打造新部門 搶客製化晶片300億美元市場

2024/2/10 20:50（2/10 21:27 更新）
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圖為輝達執行長黃仁勳（右起）、廣達電腦董事長林百里、宏碁創辦人施振榮與富邦集團董事長蔡明忠去年11月到場向獲頒李國鼎獎的台積電創辦人張忠謀致意。（中央社檔案照片）
圖為輝達執行長黃仁勳（右起）、廣達電腦董事長林百里、宏碁創辦人施振榮與富邦集團董事長蔡明忠去年11月到場向獲頒李國鼎獎的台積電創辦人張忠謀致意。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）9名知情人士告訴路透社，美國繪圖晶片業巨擘輝達（Nvidia）正在打造一個新的業務單位，專門替雲端運算公司和其他業者設計客製化晶片，涵蓋先進的人工智慧（AI）處理器。

總部位在加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達目前稱霸全球AI晶片的設計與供應，在高端AI晶片的市占率高達約80%。這使其市值繼去年增加2倍多後，今年以來又狂飆40%達到1兆7300億美元。

報導指出，輝達如今面對愈來愈多公司開發替代產品來搶奪其市場，因此將目標轉向正快速蓬勃發展的客製化AI晶片，希望搶占其中一塊版圖。

輝達的客戶包括聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet及臉書（Facebook）母公司Meta等，這些業者為了在迅速崛起的生成式AI市場競爭，已有一段時間爭奪輝達正在逐漸減少的晶片供應。

對於許多這些科技業巨擘客戶，輝達供應的H100和A100晶片只是作為一般通用AI處理器。然而這些公司已經開始研發滿足特定需求的自家晶片，這有助於減少能源消耗，並可能節省晶片設計的成本與時間。

有鑑於此，消息人士指出，輝達現在想在其中扮演一角，協助這些企業開發客製化AI晶片，這類生意原本流向輝達的對手如博通（Broadcom）和美滿電子科技（Marvell Technology）等。

根據紐約獨立投行尼達姆（Needham）分析師查爾斯．施（Charles Shi）的說法，客製化晶片市場規模在2023年達到約300億美元，占全球晶片年銷售額的5%左右。

其中2名知情人士透露，輝達主管已與美國亞馬遜公司（Amazon.com）、Meta、微軟、Google和OpenAI的代表會面，討論為其打造客製化晶片。且除了資料中心晶片，輝達還想在電信、汽車和電玩遊戲產業尋找客製化晶片客戶。

輝達的客製化部門目前由曾在超微（Advanced Micro Devices, AMD）和美滿擔任高層的麥金尼（Dina McKinney）帶領，根據職業社群平台LinkedIn上的檔案資料，她的團隊工作目標，是讓輝達的科技能夠提供雲端、5G無線通訊、電玩遊戲和汽車等產業的客戶應用。

美國市場研究公司650 Group的研究員維克爾（Alan Weckel）預估，客製化資料中心晶片市場規模今年將成長至高達100億美元，且明年翻倍至200億美元。

目前客製化資料中心晶片設計市場由博通和美滿把持，若輝達投入這塊市場，可能會侵蝕兩者銷售額。

半導體研究公司SemiAnalysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）表示：「博通的客製化半導體業務規模有100億美元，美滿約有20億美元。這會構成真正的威脅。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130210

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