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台積電ADR近4交易日飆逾12% 法人：台股補漲可期

2024/2/10 18:09（2/10 19:12 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北10日電）AI題材持續發燒，AI晶片廠輝達創新天價，達721.33美元，台積電ADR攀高至133.11美元，近4個交易日大漲14.32美元，漲幅逾12%。分析師王兆立表示，台積電ADR後續若能維持漲勢，台股新春開紅盤可望展開補漲。

王兆立說，人工智慧（AI）族群為美股近日的焦點，輝達（NVIDIA）攀高至721.33美元，美超微電腦（Super Micro Computer）也揚升至740.29美元，同創新天價。

據Companiesmarketcap統計，輝達市值達1.78兆美元，居全球第6高，僅次於微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、谷歌（Google）母公司Alphabet及亞馬遜（Amazon），今年來增幅達45.66%。

隨著輝達股價創高，輝達執行長黃仁勳身價水漲船高，據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，黃仁勳身家達636億美元，居第21位，今年來增加196億美元。

微軟搭上AI題材，獲得市場青睞，市值攀高至3.12兆美元，躍居全球之冠，今年來增加11.81%；反觀蘋果市值不增反減，降至2.91兆美元，今年來減少2.61%，落居全球第2。

台積電美國存託憑證（ADR）9日最高達135.17美元，終場收在133.11美元，小跌0.62美元，市值為6903.6億美元，居全球第10，今年來市值增加27.99%。台積電ADR近4交易日上漲14.32美元，漲幅12.05%。依台積電5日收盤價新台幣646元計算，溢價達29%。

王兆立表示，台積電為AI晶片主要代工廠，AI題材發燒是推升台積電ADR走高的動能。台積電預期，AI相關營收貢獻可望逐年高度成長50%水準，估計5年後所占營收比重有機會達17%至19%。

台積電今年營運展望樂觀，在AI需求旺盛帶動下，美元營收可望成長21%至26%，將創新高，增幅也將高於晶圓代工業水準。

道瓊工業指數9日收在38671.69點，近4個交易日上漲291.57點，漲幅約0.76%；標準普爾500指數收在5026.61點，上漲83.8點，漲幅約1.7%；那斯達克指數收在15990.66點，上漲392.98點，漲幅約2.52%；費城半導體指數收在4567.301點，上漲179.201點，漲幅4.08%。

王兆立預期，台積電ADR及美股後續若能夠維持漲勢，台股新春開紅盤可望展開補漲行情。除台積電外，台積電供應鏈以及AI族群都值得留意。（編輯：楊蘭軒）1130210

#台積電ADR
#王兆立
#黃仁勳
#輝達
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