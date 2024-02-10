民眾付費訂閱OTT比例逾5成 無線電視收視跌破10%

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（中央社記者蘇思云台北10日電）春節期間，眼球大戰持續開打，根據NCC通訊傳播市場報告顯示，詢問民眾最主要收視來源，OTT TV呈成長趨勢，自2017年的4.4%提升至2023年的12.9%，民眾付費訂閱OTT比例逾5成；至於無線電視比例跌破10%，僅剩9.5%吊車尾。

過年春節期間，親友一起看電視是許多人共同回憶，不過，根據國家通訊傳播委員會（NCC）發布的「112年通訊傳播市場報告」，現在也有愈來愈多人收看OTT影音。

若詢問民眾最主要的收視來源，仍以有線電視為主，不過近年比例有略微下降到2023年的61.7%；中華電信MOD呈穩定態勢2023年約13.1%；OTT TV呈成長趨勢，自2017年的4.4%提升至2023年的12.9%，超越無線電視位居第3；無線電視略下滑到2023年的9.5%。

觀察年齡結構百分比，45歲以下有看過OTT TV比例占整體看過者7成以上，屬於OTT TV主要使用族群。

綜合各年齡層趨勢變化與結構比，報告分析，近年因短影音出現，攫取16到25歲族群注意力，此族群看過OTT比例自2019年起開始下滑；26到35歲與66歲以上族群，有看過OTT者比例呈現成長趨勢，顯示2大族群為OTT較穩定的使用者。

外界關注付費訂閱OTT的情形，付費訂閱的比例自2017年的19.8%大幅攀升至2023年的53.2%。分析歷年付費訂閱者年齡結構比，45歲以下有付費訂閱者在近年來各年度整體比例皆逾7成5。

逾6成民眾都是跟OTT業者直接訂閱，詢問民眾透過OTT業者付費訂閱情形，以訂閱Netflix為多數，比例高達94%；其次為Disney+（31.7%）、friDay影音（13.4%）。

NCC主委陳耀祥觀察，以前大家過年搶看電視，近年來可能各自拿手機看影音內容，他也常常收看OTT，觀察內容分級部分做得還可以。

至於NCC今年會不會再提出OTT專法草案，陳耀祥表示，管理OTT業者不容易，主要業者都是國外大型平台，目前OTT產業還在發展中，是否要立法，內部還在溝通中。此外，也討論過是不是用產業指引方式，真的有必要再定專法，但內部還沒定案，都還在討論中。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130210