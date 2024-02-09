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春節沙發片單 「龍族前傳」看到「侏羅紀公園」

2024/2/9 10:08（2/9 10:51 更新）
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每逢新年經典賀歲片「嚦咕嚦咕新年財」是大家必須回味的電影，還能看到年輕的「麻將大俠」劉德華（左）。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月9日
每逢新年經典賀歲片「嚦咕嚦咕新年財」是大家必須回味的電影，還能看到年輕的「麻將大俠」劉德華（左）。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月9日
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）今年春節不想出門塞車人擠人，可以考慮窩在沙發上來場影集或電影串流馬拉松。從經典賀歲片「嚦咕嚦咕新年財」到「侏羅紀公園」系列電影，讓飯桌上話題滿滿。

「什麼時候要結婚？」「薪水多少？」過年最怕長輩機關槍式盤問，想避開這些奪命連環問，不如早早點開Disney＋上的長壽美劇「摩登家庭」（Modern Family），劇中角色各自迥異卻又寫實的爆笑刻畫，絕對能讓螢幕前的觀眾找到自己和家人的影子，讓全家和樂「龍龍」開心聚會。

另外，每逢新年華人必須回味的賀歲片「嚦咕嚦咕新年財」、「賭神」也都能在Disney＋找到，大家切磋牌技之餘，能邊看邊聊經典台詞炒熱氣氛。

MyVideo則應景龍年到來，推出「2024龍年年假電影片單」，從「魔戒」電影三部曲、「哈比人」電影三部曲，到「龍」到不行的「侏羅紀公園」三部曲、「侏羅紀世界」三部曲、「馴龍高手」三部曲、「龍與地下城：盜賊榮耀」、「龍與雀斑公主」、「電影哆啦Ａ夢：大雄的新恐龍」、「龍貓」、「尋龍契約」等，祝觀眾欣欣向「龍」。

HBO GO上則有史詩級經典影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）全8季加上前傳「龍族前傳」，保證你年假過完都還沒看完，深陷在它獨特的世界觀裡。

想輕鬆一些，10日大年初一則有爆笑台劇「何百芮的地獄毒白」上架，看郭書瑤如何詮釋平凡女子何百芮在失戀後生活天翻地覆，成為「地獄來的前女友」。

想要臉紅心跳一些，Netflix也有圍繞家庭、大膽談性與愛的台劇「愛愛內含光」，從邱家一家人的煩惱，看見不同年齡層的情感問題，勇敢說出煩惱。（編輯：龍柏安）1130209

#侏羅紀公園
#郭書瑤
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