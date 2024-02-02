許光漢回歸鬼家人宇宙 謝盈萱楊謹華新劇成宿敵

（中央社記者葉冠吟台北2日電）Netflix今天宣布2024年推出新華語影集，包含去年電影票房冠軍「關於我和鬼變成家人的那件事」所衍生的影集「正港分局」。另外，謝盈萱、楊謹華則有聯手挖掘演藝圈祕辛的「影后」等。

影集「正港分局」延續「關於我和鬼變成家人的那件事」宇宙，由導演程偉豪與殷振豪聯手出擊，攜手原班人馬許光漢飾演的正港分局刑警「吳明翰」共創獨特類型犯罪喜劇影集。

程偉豪透露：「這應該是很少見的犯罪喜劇，『正港分局』集荒謬、搞笑、推理於一身，叫人怎麼不喜歡這群正港小隊員。」許光漢也希望觀眾能盡情享受這部「無厘頭」、「無恥度」的類型情境喜劇。

「影后」則由「俗女養成記」導演嚴藝文編導，描述同期出道的女演員「薛亞之」（謝盈萱飾）和「周凡」（楊謹華飾）雖常被八卦雜誌用競爭視角看待，但都無傷兩人情感，直到有天薛亞之決定要嫁給「李子齊」（薛仕凌飾），變調的婚禮劃開這對摯友情感，從此變成后不見后的「宿敵」，同劇卡司還集結陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等重量卡司。

從演員跨界導演身分的嚴藝文，她有感分享：「這個故事源頭來自於我自己，拿了獎之後在職場上更為焦慮和不安全感是這個故事的開始」在劇本初期田調中，嚴藝文訪談多名都是影后級的女演員們，「她們的誠實、勇敢和毫不保留，讓我覺得不孤單，也因此才有了『影后』裡橫跨老中青三代女演員的各種迷人面貌」。

另外，還有原班人馬回歸的「誰是被害者」第2季，故事延續首季前鑑識官「方毅任」（張孝全飾）迎接女兒「江曉孟」（李沐飾）離開觀護所，父女倆一同展開新生活，卻深陷一連串死亡事件；方毅任成為頭號嫌疑人，案件還牽連一起15年前他經手的情殺案，恩師聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與女兒的家。

提及全新一季影集亮點，張孝全透露：「這次在案件以及人物上有更複雜的結構，同時加入更多的角色以及讓人期待的表演者。」以全新檢察官角色加入的藤岡靛也表示，這是他的第一部Netflix作品，也是他時隔多年重返台灣的作品，很期待觀眾反饋。（編輯：陳政偉）1130202

電影「關於我和鬼變成家人的那件事」衍生影集「正港分局」，演員許光漢（圖）繼續飾演刑警「吳明翰」，盼觀眾盡情享受這部無厘頭、無恥度的喜劇。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月2日