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Netflix加強打擊共享帳戶 手機版須每30天認證

2024/2/1 19:51（2/2 10:17 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北1日電）串流影音服務Netflix去年5月起打擊共享帳戶，行動裝置宣稱暫時不受影響，但近期有台灣民眾發現用手機收看也開始被擋。Netflix客服今天表示，近期確實加強行動或可攜式裝置的同戶裝置政策，必須每30天內至少一次連結同戶裝置網路並開啟Netflix，才能正常觀看。

有民眾在社群平台PTT和Dcard發文指出，手機版Netflix突然無法觀看，並跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」通知；即使點擊「暫時收看」進行驗證，也只能再使用14天，引發不少抱怨。

中央社記者透過線上文字問答方式實際詢問Netflix客服，客服人員表示，手機之所以出現「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」，是因為帳戶曾在電視或其他連接電視的裝置，進行過更新同戶裝置。

Netflix客服指出，由於Netflix帳戶是給同一個住戶的人使用，系統必須檢測到用戶手機在每30天內至少一次連結與同戶裝置電視一樣的網路並開啟Netflix，才能讓手機正常觀看。

如果正在旅行或剛好外出，無法在30天內連結同戶裝置網路，又跳出尚未設定同戶裝置的通知時，Netflix客服說，可以點擊「暫時收看」選項，觀看14天；至於可以重複多少次「暫時收看」，會由Netflix系統來決定。（編輯：林淑媛）1130201

#Netflix
#手機
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