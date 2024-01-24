Netflix追劇變貴了 去年Q4訂閱人數仍激增逾千萬

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）全球影音串流龍頭Netflix今天表示，儘管服務價格有所調漲，去年最後3個月的訂閱人數仍激增超過1300萬。

綜合法新社和路透社報導，截至2023年止，Netflix全球訂閱人數突破2.6億，最後一季收益達9.38億美元，而前一年同期僅為5500萬美元。

Netflix去年第4季的訂閱人數超出華爾街預期，這得益於一系列強檔節目，包括長篇影集「王冠」（The Crown）的最終季和名導大衛芬奇（David Fincher）的暗黑驚悚原創電影「殺手」（The Killer）。

美國銀行（Bank of America）媒體分析師艾立克（Jessica Reif Ehrlich）表示：「愈來愈明顯的是，Netflix贏了『串流媒體戰爭』。」

Netflix在財報中說：「我們相信，隨著串流媒體擴張，未來還有很大的成長空間。」

財報公布後，Netflix股價在盤後交易中上漲近7%，至526.50美元。

這個串流媒體先驅表示，儘管去年好萊塢演員和編劇罷工，公司今年仍將釋出「大量、大膽」的內容，包括韓國熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）續集，以及由「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）創作團隊操刀的全新科幻驚悚影集「3體」（3 Body Problem）。

Netflix表示：「選擇和控制是進入現代娛樂領域的代價，而這就是串流媒體。這就是消費者想要的，我們相信，這是讓這個產業跟上潮流和持續成長的最佳方式。」

財報發布的同一天，Netflix與世界摔角娛樂公司（WWE）簽訂了長期轉播協議，進一步進軍體育賽事領域。

自2025年起，Netflix將在美國獨家播映WWE旗下的旗艦節目Raw；自1993年來，這個節目一直在電視上播出。

Netflix表示，「我們預期這個產業將保持高度競爭」，並提到亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和YouTube等競爭對手的大量投資。

「這就是為什麼持續改善我們的娛樂產品如此重要。」

Netflix去年底將美國基本方案價格提高到每月11.99美元，高級方案價格則調漲到每月22.99美元，在英國和法國也進行類似的價格「調整」。

Netflix說，隨著會員人數持續增加，加上投資廣告業務，2024年全年收入料將實現兩位數成長。Netflix表示，廣告雖然還未成為其營收成長的主要驅動力，但他們的目標是在2025年前改變這個情況。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130124