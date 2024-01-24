Netflix將取消無廣告基本方案 加拿大英國先實施

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（中央社記者吳家豪台北24日電）串流影音服務Netflix推出廣告方案及打擊帳戶共享取得成效，去年第4季訂戶數大增1310萬戶，創歷年同期最大增幅。Netflix宣布將在部分市場取消無廣告的基本方案，今年第2季先從加拿大和英國開始實施。

Netflix去年先在加拿大推出穿插廣告的低價方案，取代原本無廣告干擾的基本方案（basic plan），隨後擴展到美國及英國等市場；新訂戶沒有基本方案可選擇，已訂閱基本方案的用戶則不受影響。

而規劃中的最新措施代表，部分市場基本方案將全面取消，無論新舊用戶都無法選擇。

Netflix在第4季財報的致股東信件中表示，去年第4季訂閱廣告方案的會員數季增近70%，原因之一是在提供廣告方案的市場，不再接受新會員或重新加入的會員訂閱無廣告基本方案。

Netflix也提到，在已推出廣告方案的市場中，訂閱廣告方案的會員數占比高達40%，Netflix正計劃在部分市場取消無廣告基本方案，今年第2季先從加拿大和英國開始實施。

Netflix強調，會提供不同價格和訂閱方案，來滿足不同需求，包括極具競爭力的入門價格，並預期擴大廣告業務將為中長期營運挹注營收與獲利。（編輯：楊蘭軒）1130124