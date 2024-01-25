旅美影人助陣「孫家兄弟」 玩台味哏登全球串流前5

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）以台灣黑幫家庭為背景的黑色喜劇「孫家兄弟」連續3週搶占串流平台Netflix全球英語影集前5名，成績亮眼。劇中台味十足的台詞，就是由正港台灣人陳品蓉協助翻譯與指導。

台灣旅美編導陳品蓉越洋接受中央社專訪分享，原本攻讀外交系的她，為圓電影夢赴美攻讀南加大電影研究所，沒想到2020年畢業卻遇上COVID-19疫情，就業機會全面停擺。

陳品蓉說，直到2022年重返美國，「孫家兄弟」的另一名台灣劇本翻譯忽然聯繫，希望找人在洛杉磯、有影視背景、中英流利的台灣人共同協助，「當時對方還特地打電話確定我是台灣口音」。

回想參與拍攝的4個月點滴，陳品蓉表示，雖然編劇團隊全數都是亞裔，但劇本仍是全英文書寫，僅有確認要用中文呈現的台詞會以「斜體」備註，她與夥伴就得負責翻譯與精修，添加生活化的台灣用詞，並協助台灣演員寇世勳將劇本翻譯成中文。

陳品蓉也得在拍攝現場兼任語言教練，確認母語非華語的亞裔演員們發音，並協助提詞，確保表演不「走味」。例如扮演黑幫大嫂的楊紫瓊形容狂熱殺手組織義仁拳是「小屁孩」，在病逝的妹妹墳前感嘆對方小時候是最喜歡黏在身邊的「跟屁蟲」，都讓人感到特別親切。

甚至男主角錢裕揚和曖昧青梅竹馬吃麻辣鍋時，因無法吃太辣，被對方調侃的「俗辣」。陳品蓉笑說，劇本原本只寫coward（懦夫）一詞，但她和夥伴靈光一閃選填台語「俗辣」大玩雙關。至於錢裕揚道地的台灣髒話「靠北」，她表示，這是演員本身的即興創意，但能有更多台語加入作品，讓兩人都很興奮。

以台灣黑幫家庭為背景的黑色喜劇「孫家兄弟」播出 後成績亮眼，劇中台味十足的台詞是由台灣人陳品蓉（持金杯者）協助翻譯與指導。圖為陳品蓉在殺青酒會中和主要演員們開心合影，當時劇名還暫譯為「孫兄弟」。（陳品蓉提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月25日

不過陳品蓉坦言，得知要與奧斯卡影后等級的楊紫瓊合作時特別緊張，語言講對固然重要，但現場時間緊湊，如何有效指導對方很需要智慧。楊紫瓊是馬來西亞華人，母語則是馬來語和英文，現在流利的廣東話是從香港影壇磨練出來。楊紫瓊第一次使用大量華語拍片，也是因為與導演李安合作電影「臥虎藏龍」。

陳品蓉補充，楊紫瓊讀得懂羅馬拼音，但看中文字較吃力，每種語言又有不同模式音調，因此習慣請人把中文台詞錄下來，像學唱歌般，反覆聆聽背誦，相當敬業。然而拍攝期間劇本難免調整，每當編劇修改台詞時，對演員難免是一大挑戰。

因此陳品蓉決定每次精修完最新定版劇本後，就會親錄不同語速的兩版中文台詞給楊紫瓊，「基於過去擔任編導和演員們合作經驗，我了解演員在現場的壓力，希望能幫助他們把精力專注在表演，其他越輕鬆越好」。兩人也建立合作模式與信任基礎，陳品蓉笑說，當年耶誕節還有收到楊紫瓊的溫暖祝福。

接觸美國影視領域近7、8年，陳品蓉認為很難遇到一組好萊塢影集團隊，從主演群、編劇到各部門工作人員都「亞」到不行，劇本有大量中文對白，劇情更與養育她成長的台灣有密切關聯，接到工作當下，就特別有使命感要做到最好。

「孫家兄弟」第一季播畢在影評網站IMDb獲得7.7分好評，陳品蓉也期待若未來第2季有機會續訂，希望能在團隊貢獻更多，讓台味在好萊塢飄香。（編輯：張雅淨）1130125

影片來源：Netflix Asia

台灣旅美編導陳品蓉（右）擔任影集「孫家兄弟」的語言教練和劇本翻譯，奧斯卡影后楊紫瓊（左）也是她協助對象之一。（陳品蓉提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月25日