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否認分手Disney+ 台灣大：已完成第二期續約

2024/1/29 15:37
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（中央社記者江明晏台北29日電）台灣大哥大2年前宣布成為Disney＋在台獨家合作電信營運商，市場傳出去年底已悄悄分手，台灣大今天聲明否認，並指出雙方已完成第二期續約，強調「雙贏合作、緊密愉快」，但合約細節變動現階段暫時未公開。

電信業者積極轉型，搶攻眼球經濟布局OTT市場，台灣大哥大2年前宣布成為Disney＋在台獨家合作電信營運商，盼藉由Disney＋的強勢內容提升用戶數與每戶平均貢獻金額（ARPU），Disney＋也借助台灣大有線電視的資源，快速衝高OTT用戶數，雙方更喊出長遠攻下全台900萬家戶的目標。

不過，市場傳出雙方在去年11月悄悄分手，即便近2個月針對能否續約持續磋商，最終仍無共識，讓這樁當年被看好的「土洋聯姻」黯然收場。

台灣大今天稍早發出聲明否認分手傳聞，指出「台灣大與Disney+已完成第二期續約」，並強調雙方「雙贏合作、緊密愉快」。

台灣大表示，與Disney+已完成第二期續約，已申辦台灣大Disney+的用戶，可正常享有完整服務，雙方第二期續約已完成，並展開新年度更緊密、更雙贏的合作關係，將推出更符合市場需要的新方案。

業界人士指出，台灣大與Disney+去年底合約結束後，在洽談新合約時，確實有一段空窗期，導致有用戶因合約到期，想要再續約Disney+，才發現無法透過台灣大續約，隨著新一輪合約敲定，用戶續約卡關的問題也可望解除。

台灣大強調，未來持續攜手國內外夥伴，引進國際影視串流平台，提供用戶多元服務。

至於台灣大與Disney+新合約細節有何變化，是否仍是獨家電信合作通路，台灣大表示，相關細節現階段暫時未公開。（編輯：張均懋）1130129

#Disney+
#OTT
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